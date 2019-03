Forbes: deux Marocains parmi les plus riches du monde

Le nouveau classement Forbes vient de livrer ses résultats pour l’année en cours, concernant les plus grosses fortunes mondiales. Le Crésus de la planète reste Jeffrey Bezos, dit Jeff, fondateur d’Amazon.com. Il reste le premier du podium avec 131 milliards de dollars dans son escarcelle.

Qu’en est-il des Marocains dans ce classement Forbes? Eh bien, ce n’est point un secret de Polichinelle, vous en doutiez assurément. Ce sont, encore et toujours, Aziz Akhannouch et Othman Benjelloun.

Le ministre de l’Agriculture et président du parti de la Colombe reste la plus grosse fortune du Maroc. Occupant le 1168ème rang mondial, Akhannouch voit passer sa fortune de 2,2 milliards de dollars en 2018 à 2 milliards cette année. S’agissant de Benjelloun, de 1,6 milliard de dollars, sa fortune est passée à 1,8 milliard. À signaler qu’ainsi, le président de BMCE Bank of Africa se positionne à la 1281ème place du nouveau classement Forbes.

Pour les autres Crésus du monde, et après Jeff Bezos, ce sont Bill Gates (avec 96,5 milliards de dollars) et Warren Buffet (82,5 milliards) qui occupent respectivement les deuxième et troisième places du podium. Ils sont suivis de près par le Français Bernard Arnault (76 milliards) et le Mexicain Carlos Slim avec 64 milliards de dollars. Mark Zuckerberg, lui, a subi une perte sèche de 10 milliards de dollars mais le fondateur du réseau social Facebook reste quand même détenteur d’une fortune estimée par le classement Forbes à 62,3 milliards de dollars.

Larbi Alaoui