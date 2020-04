Fonds spécial: plus de 32 MMDH collectés au 1er avril (Infographie)

Le Fonds spécial dédié à la gestion et à la lutte contre le coronavirus a enregistré, jusqu’au 1er avril, un total de dons de 32,3 milliards DH en numéraire, auxquels s’ajoutent d’autres donations non chiffrées.

Dans une infographie détaillée, Afrique Advisors retrace les sources des dons accordés par l’ensemble des institutions, entreprises… au profit du Fonds spécial pour la gestion du Covid-19.

La plupart des dons, comme le montre l’infographie, provient des institutionnels. A leur tête, le Budget général de l’Etat avec 10 milliards DH, ainsi que d’autres institutions comme l’Union européenne (4,5 MMDH) et le groupe OCP (3 MMDH). Chez les banques et les mutuelles, les plus grands donateurs sont Bank of Africa et la Banque centrale populaire (1 MMDH), suivies de MAMDA-MCMA avec 500 MDH.

Du côté des fédérations, fondations et associations, l’Association des régions vient en tête (1,5 MMDH), suivie du Fonds Hassan II (1 MMDH) et la CGEM-OFPPT-Syndicats (500 MDH).

Quant aux sociétés privées, Al Mada vient en tête des donateurs (2 MMDH), suivie de Afriquia (1 MMDH). Les personnes physiques sont quant à elles au nombre de trois, selon le document. Il s’agit de Moulay Hafid Elalamy (200 MDH) et la même somme par Anas Sefrioui. Abdesslam Ouaddou a, quant à lui, fait don d’un million de DH.

Le Fonds a bénéficié également de donations non chiffrées. Il s’agit par exemple de personnes ayant donné un mois de leur salaire (ex: parlementaires et les membres de gouvernement). Celles ayant choisi de donner 50% de leur salaire annuel (ex; juges, magistrats de la Cour des comptes et d’autres donations non chiffrées (ex: membres du Conseil de la concurrence).

Cela, en plus de contributions en nature et hors fonds. Il s’agit particulièrement des donations en produits d’hygiène: Dislog Group avec Fater a fait don de 166.000 bouteilles de javel ACE d’un litre. Le même groupe a également fait don de 150.000 produits d’hygiène, en partenariat avec Fine Hygienic Holding. D’autres donations en produits alimentaires, ambulances et carburants ont été également faites par diverses sociétés et des hôtels ont été mis à la disposition du personnel soignant et des autorités.

Source: LesEco.ma