Fonds spécial: huit partis politiques annoncent leur contribution

Huit partis politiques ont décidé de faire don de l’équivalent d’un mois de la subvention publique allouée par l’Etat, au profit du Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus (Covid-19).

Il s’agit du Parti de la justice et du développement (PJD), du Parti authenticité et modernité (PAM), du Parti de l’Istiqlal (PI), du Rassemblement national des indépendants (RNI), du Mouvement populaire (MP), de l’Union socialiste des forces populaires (USFP), de l’Union constitutionnelle (UC) et du Parti du progrès et du socialisme (PPS).

Selon un communiqué conjoint, cette action “intervient à l’heure où notre pays fait face à une situation particulière ainsi qu’aux conséquences négatives de la pandémie sur la vie quotidienne des citoyens affectés, en particulier les catégories vulnérables et pauvres et sur l’économie nationale”. Elle reflète aussi la solidarité et la synergie qui doivent régner dans ces moments difficiles”, précise la même source.

Les huit formations politiques ont, par ailleurs, fait part de leur disposition à contribuer efficacement à la lutte contre la pandémie à travers des opérations qualitatives sur le terrain, en affirmant que l’ensemble des militants sont disposés à s’engager dans toute action de volontariat initiée au service de l’intérêt public.

Elles ont, en outre, salué toutes les initiatives et les mesures proactives lancées par le roi Mohammed VI, et ont réaffirmé leur constante mobilisation derrière le Souverain pour le renforcement de l’unité nationale et la mobilisation tous azimuts en ces circonstances exceptionnelles.

M.S. (avec MAP)