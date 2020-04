Fonds spécial: des Ramedistes dans l’incapacité de retirer l’aide financière

Des citoyens Ramedistes de villages enclavés sont confrontés à la difficulté, voire à l’impossibilité, de percevoir l’aide financière décidée dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire décrété par les autorités marocaines.

Certes, ces Ramedistes ont reçu des SMS les enjoignant à retirer l’aide financière qui leur est due. Mais le problème réside au fait que le retrait doit se faire dans les villes avoisinant leurs villages, rapporte un article d’Al Ahdath Al Maghribia, ce lundi.

Cette impossibilité a pour explication plusieurs raisons. Les plus importantes sont, d’abord, l’éloignement géographique des villages par rapport aux villes désignées. Puis, encore plus important, la consigne de confinement chez soi, qui interdit aux citoyens de se déplacer de leur lieu de résidence, et qui fait partie intégrante des mesures de l’état d’urgence sanitaire.

Dans ces conditions, toutes ces contraintes ne font qu’exaspérer les difficultés auxquelles sont confrontés ces Ramedistes de nombreux villages enclavés.

L.M.