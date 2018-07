Fonds de développement rural: Akhannouch refait le point

Aziz Akhannouch, ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, a de nouveau fait le point sur l’enveloppe financière allouée au Fonds de développement rural et des zones de montagne, ce mardi lors de la séance plénière tenue à la Chambre des représentants. Ceci, en vue de discuter du rapport de la Commission de contrôle des finances publiques sur la gestion de ce Fonds (ndlr,qui existe depuis 1994).

Akhannouch a ainsi affirmé que les 50 milliards de dirhams n’ont pas été affectés au Fonds de développement rural, mais ont été consacrés à la mise en oeuvre du programme de réduction des disparités spatiales et territoriales sur une durée de sept ans et ce, à travers la contribution de l’ensemble des partenaires.

Et de souligner que ce Fonds ne contribue qu’à hauteur de 47% au financement dudit programme, dont le budget s’élève à 50 milliards de dirhams.

Une approche territoriale participative et contractuelle a été adoptée, bénéficiant à toutes les régions du Royaume, dont les budgets contribuent pour près de 40% à l’enveloppe globale du programme, aux côtés de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) et de l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE), a indiqué le ministre.

Le responsable gouvernemental a enfin rappelé que depuis le lancement de ce programme, la Commission nationale pour le développement de l’espace rural et des zones de montagne a tenu vingt-six réunions de travail avec l’ensemble des commissions régionales, consacrées à l’examen et à l’approbation du plan d’action de 2017 et 2018, qui comprend plus de 2800 opérations et projets.

Latifa Makhach