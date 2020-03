Fonds anti-coronavirus: les walis participent aussi

Le ministère de l’Intérieur a annoncé, ce mercredi, la contribution par un mois de salaire de l’ensemble des walis des régions, des gouverneurs des provinces et préfectures du Royaume, ainsi que des walis et gouverneurs à l’administration centrale du ministère, au Fonds spécial pour la gestion et la lutte contre la pandémie du Coronavirus (Covid-19).

Cette contribution intervient “en harmonie avec la vision clairvoyante et la haute volonté de SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, et en application du principe constitutionnel appelant à supporter solidairement les charges requis pour faire face aux calamités”, indique le ministre dans un communiqué.

M.S. (avec MAP)