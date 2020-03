Fonds anti-coronavirus: la CCG fait don de 30 millions de dirhams

La Caisse Centrale de Garantie (CCG) a annoncé, jeudi, sa décision d’apporter une contribution financière de l’ordre de 30 millions de dirhams au profit du Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du Coronavirus, mis en place en application des Hautes Instructions du roi Mohammed VI.

Cette décision, qui s’inscrit dans le cadre de l’effort national de prévention et de lutte contre la pandémie du Coronavirus et ses effets, vient marquer l’adhésion totale de la CCG à cette initiative et renforcer ainsi l’élan national de solidarité visant à faire face aux dépenses sanitaires et à soutenir les secteurs économiques sinistrés par la crise, a indiqué la CCG dans un communiqué.

La CCG a réaffirmé aussi son engagement et son entière mobilisation dans le cadre du soutien de l’économie nationale pour faire face aux chocs induits par cette pandémie.

S.L. (avec MAP)