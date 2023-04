Fondation Mohammed VI des champions sportifs: Moncef Belkhayat passe le relais à Chakib Benmoussa

Au terme de son dernier mandant à la tête de la Fondation Mohammed VI des champions sportifs, Moncef Belkhayat dresse un bilan « satisfaisant » auréolé « de nombreuses réalisations ».

« Nous sommes très satisfait des chiffres et des réalisations qui sont le fruit du travail d’un collectif où il y a plusieurs administrateurs champions », s’est félicité l’ex-ministre de la jeunesse et des sports, à l’issue d’une réunion dédiée aux travaux de la prochaine Assemblée générale de l’organisation qu’il dirige depuis sa création et qui revendique aujourd’hui 1800 adhérents.

Dans la même foulée, Moncef Belkhayat a annoncé que 350 élèves ou étudiants ont été pris en charge par la fondation durant son mandat alors que 50 étudiants universitaires ont été diplômés grâce à la fondation. A cela s’ajoutent la prise en charge de 3500 dossiers médicaux qui entrent dans le cadre de la couverture sociale des membres de la fondation et de leurs familles ainsi que de nombreuses formations et aides au loyer au profit de nombreux champions.

Par ailleurs, 130 candidats ont effectué le pèlerinage à la Mecque grâce à la sollicitude et au soutien du roi. Enfin, le Conseil d’administration de la Fondation Mohammed VI des Champions Sportifs a entériné la candidature unique de Chakib Benmoussa, ministre de l’Éducation nationale, du préscolaire et des sports, à la présidence de la fondation. L’élection de Benmoussa sera soumise pour approbation à la prochaine Assemblée générale élective qui aura lieu le 25 avril prochain à 17h00.

S.L