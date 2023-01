Fondation HEM-Université Citoyenne : la prochaine édition prévue le 21 janvier

La Fondation HEM, à travers l’Université Citoyenne, donne l’opportunité à un très large public d’accéder au savoir et de développer ses connaissances, en organisant des séminaires gratuits, certifiants et ouverts à tous les citoyens du monde.

C’est dans cette perspective, que démarrera le 21 Janvier 2023, la 26ème édition de l’Université Citoyenne et qui sera à 100% en ligne pour la troisième année consécutive. Les 9 séminaires de cette édition seront accessibles à tous et sans aucune

condition de participation !

Depuis son lancement en 1997, l’Université Citoyenne a organisé plus de 800 séminaires et a été suivie par près de 84.000 participants. Plus de 8800 certificats d’auditeurs ont été délivrés aux participants ayant assisté à au moins 80 % des séminaires (soit un minimum de 7 sur les 9 proposés à chaque cycle de l’Université Citoyenne).

Cette année est marquée par un programme encore plus riche et instructif, animé par des intervenants de grande renommée et experts dans leur domaine. Elle se déroulera sur 3 mois, du 21 janvier au 11 mars 2023.

Cette 26e édition de l’Université Citoyenne® est également ouverte à l’échelle africaine ! Les séminaires sont accessibles aux citoyens des pays africains francophones tels que le Sénégal, le Congo, la Côte d’Ivoire, le Gabon, le Cameroun, le Burkina Faso, la Tunisie et bien d’autres encore.

La diffusion en ligne (sur « Teams Live Events ») de l’ensemble des séminaires de l’Université Citoyenne® offre à un large public des cours d’initiation et de sensibilisation de haut niveau. Ainsi, 9 séminaires seront animés par d’éminents enseignants-chercheurs, des experts internationaux et des leaders d’opinion, et ce, autour de trois grands axes :

Axe 1 : Institutions, Vie politique & Droits Humains

Axe 2 : Économie & Gestion de l’entreprise

Axe 3 : Pensée & société

Programme 2023 : riche et diversifié

Dans un contexte post-Covid marqué par la guerre russo- ukrainienne, le monde fait désormais face à de nouveaux enjeux géopolitiques, économiques, écologiques et sécuritaires. Eu égard à ce désordre, les sujets qui seront traités dans le cadre de cette 26e édition de l’Université Citoyenne® ont été profondément inspirés de cette actualité mondiale sur le plan politique, économique, sociétal et culturel.

Au nombre des sujets sélectionnés, notons à titre d’exemple :

« Géopolitique : Les mutations et conflits actuels »

« Comprendre le Nouveau Monde de l’énergie »

« Comprendre l’inflation »

« Comprendre les urgences écologiques et sociales »

D’autres sujets sont à découvrir dans le programme détaillé de l’Université Citoyenne 2023 sur le site web : www.hem.ac.ma

Des intervenants-experts de haut niveau et d’horizons divers

Pour sa 26e édition, l’Université Citoyenne connaîtra la participation de grandes personnalités telles que Loïc JAEGERT-HUBER, CEO de ENGIE North Africa ; Joseph MAILA, Professeur universitaire à L’ESSEC Business School France ; Rahma BOURQIA, Maitre Conférencière et Professeur universitaire à l’Université Mohammed V Rabat ; Amine LAGHIDI, Expert international en diplomatie et souveraineté, président et boardmember d’institutions internationales ; Najib AKESBI, Enseignant chercheur ; Dounia MSEFFER, Directrice générale de Z Project ; et bien d’autres encore…

L’Université Citoyenne est complètement gratuite pour toute personne souhaitant assister et s’informer. Elle donne droit à un certificat de participation pour les plus assidus. Les inscriptions ont déjà commencé et se poursuivront jusqu’au 20 janvier 2023.