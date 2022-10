Fonctionnaires fantômes: la maire de Rabat fait des révélations chocs

La maire RNIste de la capitale est de nouveau revenue sur ce phénomène des fonctionnaires fantômes, censés exercer leurs fonctions au sein de la Commune de Rabat. Et ce, en dévoilant de nouvelles et graves révélations et accusations contre celles et ceux qui font preuve d’absentéisme, tout en continuant à percevoir leurs salaires.

Ainsi, lors de la session des questions orales du mois d’octobre du Conseil communal de la capitale, mercredi dernier, Asmaa Rhlalou a affirmé s’être sérieusement penchée, en étroite collaboration avec des fonctionnaires dudit Conseil, sur ce phénomène des fonctionnaires fantômes, dès sa nomination à son poste de maire.

Et lors de ses deux visites de terrain, elle s’est rendue compte que la moitié de l’effectif des fonctionnaires était aux abonnés absents. Par conséquent, elle a entrepris une opération de recensement du personnel et les fonctions que chacun est censé exercer pour découvrir un constat accablant et qui avait suscité une grande polémique.

Lequel constat a révélé l’existence de 2500 fonctionnaires fonctionnaires fantômes qui, tout en étant absents à leurs postes, continuaient à percevoir leur salaires mensuellement. Et parmi eux, il y en a qui même qui vivent à l’étranger, a précisé Asmaa Rhlalou, tout en soulignant considérer que prendre la défense de ces gens-là est synonyme de clientélisme, népotisme et abus de pouvoir.

C’est pour cela qu’il est absolument nécessaire et d’utilité publique de lutter contre ce phénomène, au moment où d’autres fonctionnaires font preuve de ponctualité et d’assiduité et exercent normalement, et au quotidien, les fonctions qui leur sont assignées, a ajouté la présidente du Conseil communal de Rabat.

Celle-ci, à propos des fonctionaires assidus, a tenu à souligner que certains d’entre eux travaillent même pendant les journées des week-end, et également pendant les journées de leurs congés, parfois.

Concernant les fonctionnaires fantômes, Asmaa Rhlalou a affirmé avoir pris les mesures nécessaires à leur encontre. Ainsi, tous ceux qui se trouvent hors du territoire national ont été rayés des cadres, cinq autres ont été officiellement démis de leurs fonctions, alors que des demandes écrites de justification d’absence ont été adressées à 498 personnes.

De même que cinq conseils disciplinaires ont été tenus à cause d’affaires de corruption, une seule demande de démission a été reçue, ainsi que quinze demandes de retraites anticipées. Par ailleurs, il a été procédé à trois prélèvements de salaires pour des fonctionnaires absentéistes, une réduction du montant des salaires pour deux personnes, entre autres mesures prises par le Conseil de la ville, a également révélé Asmaa Rhlalou.

Ces diffétentes sanctions sont entrées en vigueur à partir du mois de mai dernier et persisteront jusqu’à la fin du mois d’octobre courant, a conclu la maire de la capitale.

