Fnideq: un trafiquant de drogue placé en garde à vue

Les éléments de la Brigade locale de la police judiciaire au commissariat régional de sûreté à Fnideq ont interpellé, jeudi matin, un individu (29 ans) pour ses liens présumés avec un réseau criminel de trafic international de drogue et de psychotropes.

Le mis en cause a été interpellé à Fnideq en flagrant délit de possession de 4.650 comprimés psychotropes de type « Rivotril », indique dans un communiqué la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), ajoutant que les perquisitions menées au domicile du suspect ont permis la saisie d’une somme d’argent soupçonnée provenir de cette activité criminelle et de 3 kilogrammes et 400 grammes de Chira.

Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée par le service préfectoral de la police judiciaire de Tétouan sous la supervision du Parquet compétent pour déterminer les éventuelles ramifications de cette activité criminelle et interpeller les personnes présumées impliquées dans cette affaire, conclut le communiqué.

S.L. (avec MAP)