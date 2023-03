Fnideq: obsèques émouvantes de Salma, la fillette victime d’une erreur médicale

Les obsèques de la petite Salma, victime d’une erreur médicale fatale, ont eu lieu à Fnideq, jeudi 9 mars, dans une triste atmosphère de compassion, de douleur et d’incompréhension.

Pendant les funérailles au cimetière Sidi Boughana, des centaines d’habitants de Fnideq sont venus faire leurs adieux à la petite défunte, dans une atmosphère où de nombreuses personnes présentes n’ont pas pu se retenir de fondre en chaudes larmes.

La petite Salma El Yassini, 8 ans à peine, a rendu son dernier souffle, mercredi dernier, à l’hôpital Saniat Rmel de Tétouan, après la détérioration de son état de santé. Ceci, suite à trois mois d’hospitalisation en salle de réanimation, à cause d’une erreur médicale fatale lors de l’opération chirurgicale d’ablation des amygdales effectuée à l’hôpital provincial de M’diq.

Le ministère de la Santé et de la Protection sociale avait alors délégué une commission d’inspection centrale à l’hôpital Mohammed VI de M’diq et à l’hôpital Saniat Rmel de Tétouan, afin de diligenter une enquête sur les tenants et aboutissants de l’hospitalisation de la défunte petite Salma, qui a souffert de graves difficultés post-opératoires, suite à l’amygdalectomie subie, ayant entraîné son décès dramatique.

