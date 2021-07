Fnideq-M’diq: les autorités renforcent les contrôles sur les plages

Les autorités compétentes, dont le ministère de la Santé en particulier, ont beau répéter la nécessite de s’en tenir strictement aux mesures préventives et sanitaires contre le coronavirus, de nombreux citoyens n’en font qu’à leur tête et font la sourde oreille partout, en ville, dans les grandes surfaces et sur les plages.

Concernant ces dernières, les autorités locales de plusieurs villes du Nord du Maroc, particulièrement à Fnideq et à M’diq, mènent des campagnes à l’encontre des contrevenants et ce, depuis mercredi 30 juin dernier. Dans ce cadre, et selon des sources fiables de Le Site info, les agents d’autorité des villes précitées ont entame des campagnes de sensibilisation auprés des citoyens, en insistant sur le port obligatoire des masques de protection, et le respect des gestes barrières et de la distanciation physique, Des mesures décrétées par le gouvernement en vue d’endiguer la propagation de la covid-19 et de ses nouveaux variants dont surtout celui dit « indien » (Delta) qui s’avère d’une dangerosité extrême.

Ces campagnes de sensibilisation ont été menées sur plusieurs plages de la région afin de constater, de visu, si les estivants et les citoyens qui louent des parasols, des transats et des chaises de plage respectent bel et bien les mesures préventives et sanitaires contre le coronavirus. Elles ont également pour but, en sus de la sensibilisation, de sévir à l’encontre des réclacitrants, ainsi que contre les personnes qui occupent l’espace public des plages et l’exploitent avec des autorisations temporaires.

L.A.