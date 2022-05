Fnideq: chute mortelle d’un photographe, son oncle se confie (VIDEO)

Les obsèques de notre confrère Adil Taouil El Ouaraghli ont eu lieu dans l’après-midi du lundi 16 mai. Le journaliste-photographe a été victime d’une chute mortelle sur la montagne Moussa, région de Belyounech, aux environs de la ville de Fnideq.

Une foule nombreuse, composée de citoyens, de journalistes et récitateurs du Saint Coran, a assisté à la cérémonie funéraire qui s’est déroulée dans un climat de profonde tristesse et de compassion pour les membres de la famille du défunt,- surtout son père qui n’a pu retenir ses larmes-, de ses proches, amis et collègues.

Quant à l’oncle de Adil Taouil, il a déclaré à Le Site info que son neveu est parti avec un groupe d’amis pour une randonnée à la montagne Moussa, dimanche dernier, sport pédestre dont il était amateur depuis son enfance. Mais à 21 heures, les membres de la famille ont été contactés par des éléments de la Protection civile qui leur ont appris que l’état de santé du randonneur est grave, après qu’il a été victime d’une chute.

Et c’est à leur arrivée à l’hôpital à Fnideq qu’ils ont su que Adil a succombé à ses blessures, a précisé notre interlocuteur, tout en soulignant que ce drame constitue un grand choc pour tous et que la famille du défunt n’arrive pas encore à prendre conscience de ce qui est arrivé.

M.R.