Fnideq: ce qu’a saisi la police dans un appartement

Les éléments de la brigade locale de la police judiciaire de Fnideq ont arrêté, mercredi soir, un individu en possession de 9.716 comprimés psychotropes, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Le mis en cause a été interpellé dans un quartier résidentiel de Fnideq, ajoute le communiqué, précisant que les opérations de fouille ont permis la saisie de 9.716 comprimés psychotropes, de 600 grammes de chira, d’un téléphone portable et de sommes d’argent en monnaie nationale et en devises étrangères qui serait le fruit du trafic de drogue et de psychotropes.

Le suspect a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, pour déterminer les éventuelles ramifications de cette affaire, ainsi que l’ensemble des actes criminels qui lui sont reprochés, relève la même source. Cette opération s’inscrit dans le cadre des efforts intenses déployés par la DGSN en vue de lutter contre le trafic de drogue et de psychotropes en tout genre, conclut le communiqué.

S.L. (avec MAP)