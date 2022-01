FMPS: rencontre sur l’industrie du sport et le développement économique (VIDÉO)

La Fédération marocaine des professionnels du sport (FMPS) a tenu, jeudi, une conférence réunissant les start-up qui innovent dans le domaine du sport, afin de discuter de l’importance de l’industrie du sport dans le développement économique.

« L’objectif de cette rencontre est de réunir des start-up, qui innovent, qui veulent œuvrer dans le sport pour démontrer que l’industrie du sport peut être un vivier de création d’une nouvelle économie capable d’accompagner le développement économique du Royaume », a déclaré Ayoub Koutar, secrétaire général de la FMPS.

Et d’ajouter : « La FMPS vise à promouvoir l’entreprenariat et l’employabilité dans le sport et faire en sorte que le secteur soit professionnalisant ».

M.F.