Flash-back: la plage de Ain Diab avant la fermeture (VIDEO)

Les jours passent et les plages ferment les unes après les autres au Maroc. Il faut dire que la situation sanitaire ne s’améliore pas et que les derniers chiffres du ministère indiquent que « près de 54% du nombre total d’infections au nouveau coronavirus, enregistré depuis mars dernier, a été recensé pendant les 23 premiers jours du mois d’août ».

La décision de fermeture des plages de Casablanca, a officiellement été prise par les autorités publiques afin « d’enrayer la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) ». Les plages de « Lalla Meriem » et « Ain Diab », qui enregistrent durant les journées ordinaires un afflux massif des vacanciers parmi les résidents et les visiteurs de la ville, sont désormais désertées. Seuls les policiers et les agents d’autorité sont présents aux portes des plages.

Des pancartes sont affichées pour informer le public de la décision de fermer les plages, alors que des patrouilles mixtes (police et forces auxiliaires) ont été déployées en nombre pour superviser le respect de cette mesure préventive, intervenue dans le sillage de la hausse spectaculaire du nombre de contaminations dans la métropole et sa région.

Le gouvernement a également décidé de fermer les plages de Casablanca, de Dar Bouazza et la plage Paloma à Ain Harrouda sur la base des conclusions des opérations de suivi quotidien et d’évaluation menées par les comités de veille et de suivi, et suite à l’apparition de nouveaux foyers infectieux dans plusieurs villes dont Casablanca et eu égard aux besoins sanitaires urgents.

Dans la vidéo ci-dessous prise avant ces décisions, on constate que le port du masque n’est pas respecté, sans parler de la distanciation physique. Même si les risques de contaminations sont moins importants en plein air, il est nécessaire d’appliquer des mesures barrières pour ne pas attraper la Covid-19. Concernant la réouverture des plages, tout dépendra donc de l’évolution de la situation sanitaire.