Fkih Bensaleh: une septuagénaire testée positive au covid-19 (PHOTO)

Une femme âgée de 70 ans a été testée positive au covid-19 mardi. Originaire de Fkih Bensaleh, la septuagénaire est mariée et mère de 7 enfants.

Selon une source de Le Site info, la patiente, qui habite à douar Lahdadcha, dans la commune Boumoussa, a été transférée dimanche à l’hôpital préfectoral de Béni Mellal après avoir présenté des symptômes du coronavirus. Le test de dépistage a ainsi prouvé qu’elle a été infectée par le virus.

La même source a précisé que la patiente a été en contact avec plus de 20 personnes, dont le président régional de l’Association nationale de défense des droits de l’Homme et trois autres membres. La septuagénaire, en parallèle, habite avec son mari et deux de ses enfants, rapporte notre source, soulignant que ses autres enfants sont à l’étranger.

Les personnes qu’elle a fréquentées sont actuellement placées à l’isolement et vont subir les tests nécessaires pour savoir si elles ont contracté le virus.

