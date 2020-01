Fkih Ben Saleh: deux malfrats devront répondre de leurs actes

Les éléments de la police judiciaire du district de sûreté de Fkih Ben Saleh ont déféré devant le parquet compétent, ce lundi, deux individus aux antécédents judiciaires dans le vol et trafic des stupéfiants, membres d’une bande criminelle spécialisée dans les vols par effraction dans des agences de transfert d’argent, de change de devises et autres magasins de commerce.

Les services de la police judiciaire avaient entrepris en début de semaine les procédures de constatation de plusieurs opérations de vols par effraction ayant ciblé des agences de transfert d’argent et des magasins de commerce dans les villes de Fkih Ben Saleh, Khouribga, Kalaa des Sraghnas et Béni Mellal, indique la DGSN dans un communiqué, faisant savoir que les investigations menées dans le cadre de cette affaire ont permis d’identifier et d’arrêter deux suspects, âgés de 29 et 38 ans.

Les perquisitions effectuées aux domiciles des deux mis en cause dans la banlieue de la ville de Souk Sebt et dans la localité d’El-Brouj (province de Settat), ont permis la saisie d’équipements et d’outils utilisés pour casser les cadenas des locaux ciblés, outre la récupération de deux coffres forts et plusieurs matériels informatiques ainsi que des butins que les mis en cause ont jetés du haut d’un pont sur l’oued Oum Errabia, dans la province de Fkih Ben Saleh, pour s’en débarrasser, selon la même source.

Les enquêtes se poursuivent pour arrêter deux autres récidivistes identifiés et considérés comme étant complices principaux dans la commission de ces actes criminels, conclut le communiqué.

M.D. (avec MAP)