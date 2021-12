Fkih Ben Salah: plusieurs victimes après l’explosion d’une bonbonne de gaz

Une bonbonne de gaz a explosé dans un appartement, mercredi, à Souk Sebt Ouled Nemma, dans la province de Fkih Ben Salah, causant de graves brûlures à plusieurs personnes appartenant à la même famille.

Selon une source de Le Site info, un jeune enfant a été admis à l’unité de soins intensifs à l’hôpital régional de Béni Mellal, tandis que d’autres victimes ont été transférées à l’hôpital universitaire Ibn Rochd de Casablanca.

La même source ajoute que le père a risqué sa vie pour sauver le reste de sa famille, précisant qu’il s’est jeté du premier étage en tenant la bonbonne en feu. Celle-ci a explosé dans ses mains.

Des représentants des autorités locales, ainsi que les services sécuritaires et la protection civile sont arrivés sur les lieux aussitôt alertés, et une enquête a été ouverte sous la supervision du parquet compétent pour déterminer les causes et les circonstances de ce terrible drame.

M.F.