Fkih Ben Salah: des morts et des blessés dans un terrible accident

Deux ouvriers agricoles ont trouvé la mort vendredi dans un terrible accident, dans la province de Fkih Ben Salah.

Un pick up transportant des ouvriers agricoles est entré en collision avec une voiture légère sur la route reliant Souk El Had à la commune Had Boumoussa. Selon des sources, deux personnes sont mortes et huit autres ont été grièvement blessées.

Alertées, les autorités se sont rendues sur les lieux du drame et ont évacué les victimes à l’hôpital régional de Béni Mellal pour recevoir les soins nécessaires. Deux blessés ont été placés en réanimation à cause de leur état jugé critique. Les dépouilles ont également été transférées à la morgue pour autopsie.

En parallèle, une enquête a été ouverte, sous la supervision du parquet compétent, pour déterminer les circonstances exactes de cet accident.

