Fkih Ben Salah: des mineurs interpellés pour avoir enfreint le couvre-feu

Les services sécuritaires de la ville de Fkih Ben Salah ont interpellé plusieurs mineurs, ainsi que des majeurs, dans la nuit du dimanche à lundi, qui ont enfreint les mesures de l’état d’urgence et le couvre-feu nocturne.

Selon une source de Le Site info, presque 100 personnes ont été arrêtés à Fkih Ben Salah, certaines âgées de 16 ans et les plus âgées ont 20 ans. Toutes ont été surprises sur la voie publique, faisant ainsi fi du couvre-feu décrété par les autorités compétentes, pendant le mois sacré de Ramadan, dans le but d’endiguer la propagation et la transmission du coronavirus et de ses nouvelles souches.

Cette interpellation, a ajouté la même source, entre dans le cadre des rondes nocturnes de police pour veiller au respect du couvre-feu, de 20 heures à 6 heures du matin, et sévir à l’encontre des contrevenants. Après dressé des PV concernant les interpellés, les services sécuritaires ont permis aux 100 personnes de rentrer chez eux.

A.T.