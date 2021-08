Fin de l’idylle entre Sahar Seddiki et Moncef Malzi (PHOTO)

Sahar Seddiki a annoncé vendredi que son mariage avec le réalisateur Moncef Malzi a pris fin.

Sur son compte Instagram, la chanteuse a écrit : «Si je m’absente souvent sur les réseaux sociaux ces temps-ci, c’est qu’au-delà de la maladie, je passe par une période très chargée émotionnellement. J’ai le regret de vous annoncer que je suis en plein divorce et je suis à bout de nerfs. Je ne cracherai pas sur ma relation publiquement. Je ne pourrai pas en dire plus sur les raisons. Je dirai juste qu’un joueur ne sort pas du terrain sans avoir reçu de carton jaune puis rouge et Dieu seul est témoin de ce que j’ai enduré en silence. J’ai senti que je me devais juste d’être transparente avec vous pour me sentir libérée d’un poids. Merci à tous pour votre soutien».

