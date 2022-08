Fin de l’idylle entre Dounia Batma et son mari ? (VIDEO)

La chanteuse marocaine Dounia Batma vient une fois de plus faire parler d’elle sur les réseaux sociaux. Elle s’est désabonnée du compte de son mari et producteur, Mohamed Al Turk. Ce dernier a également fait de même, en annulant tous ses abonnements à la famille et proches de la chanteuse marocaine. Ce fait laisse présager une « potentielle » séparation du couple.

Cela fait des mois que les rumeurs concernant des problèmes dans le couple, voire même une séparation, circulent sur le net national. Si le couple ne s’affiche plus sur les réseaux sociaux, n’empêche que les intéressés ne cessent de partager des messages cryptés autour de la « trahison » et de la « déception ».

Al Turk a par ailleurs partagé une vidéo via son compte Instagram, dans laquelle il indique que chacun est récompensé selon ses intentions. La publication a généré près de 54.000 likes et a été vivement commentée par ses followers.

A.O.