Fin de l’idylle entre Achraf Hakimi et son épouse ?

L’actrice espagnole, d’origine tunisienne, épouse et mère des enfants du Lion de l’Atlas, Achraf Hakimi, a décidé de demander le divorce, quelques jours seulement après qu’une jeune femme a prétendu avoir été violée par le joueur du PSG.

Et selon le journal sportif espagnol « Marca », Hiba Abouk a entamé la procédure de divorce, dont les mesures datent de plusieurs semaines, vu les nombreuses relations conflictuelles au sein du couple. Et cette désagrégation desdites relations conjugales est due à la divergence de vision de la vie de chacun des conjoints, selon des sources rapportées par la même source.

Cependant, « Marca » a tenu à affirmer que la décision de Hiba Abouk n’a aucun rapport quelconque avec l’accusation de viol d’une jeune femme de 24 ans, que le Lion de l’Atlas a formellement démentie. En tout cas, aucun communiqué n’a été publié sur cette affaire, pour l’heure, ni par Achraf Hakimi, ni par l’actrice espagnole.

En revanche, ce que retiennent encore les fans et followers de l’un et l’autre des conjoints, ce sont les déclarations d’amour et les mots doux que Hakimi a adressés à Hiba Abouk, sur le compte de celle-ci, alors qu’elle était en vacances avec leurs enfants, à Dubaï.

Larbi Alaoui