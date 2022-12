Fin de l’idylle entre Achraf Hakimi et Hiba Abouk ?

La nouvelle de la séparation présumée de l’international marocain et joueur du PSG, Achraf Hakimi, et de l’actrice espagnole d’origine tunisienne, Hiba Aboukhris Benslimane, plus connue sous le nom de Hiba Abouk, est le sujet que ne cessent de commenter les réseaux sociaux, ces dernières heures.

A ce propos, de nombreux internautes ont évoqué, via le réseau social Instagram, la rupture annoncée sur la Toile, -mais pas officiellement confirmée par l’un ou l’autre des concernés-, du Lion de l’Atlas avec sa compagne et mère de leurs deux enfants, quelques semaines à peine après le baisser de rideau de la Coupe du monde Qatar 2022. De son côté, en ayant choisi de voyager en compagnie de ses amis et de célébrer avec eux le réveillon du Nouvel An, Hiba Abouk a confirmé, en quelque sorte, les rumeurs colportées sur sa séparation avec Achraf Hakimi.

A noter que les faits et gestes de celui-ci, comme ceux d’ailleurs de ses coéquipiers de la sélection nationale, sont de plus en plus suivis à la loupe, aussi bien par les supporters que par les réseaux sociaux et les médias et ce, depuis l’exploit historique et inédit des Lions de l’Atlas, ayant réussi à se qualifier brillamment, avec l’art et la manière, aux demi-finales du Mondial 2022.

L.A.