Fin de la vague Omicron: vers un retour à la vie normale ?

Le directeur de laboratoire de virologie à l’Université Hassan II à Casablanca, Moulay Mustapha Ennaji, a déclaré que la situation épidémiologique n’est plus préoccupante, comme le démontre la baisse de la courbe épidémiologique.

Dans une déclaration à Le Site info, le membre du comité scientifique et technique de lutte contre la pandémie a déclaré que la troisième vague, celle du variant Omicron, est finie, et qu’on continue de coexister avec le virus. Respecter les mesures sanitaire reste donc important.

Le virologue ajoute que le Maroc retrouve petit à petit la vie normale, et que la réouverture des stades et d’autres établissements au public est un bon indicateur. « Toutefois, la fin de la vague ne signifie pas la fin du virus », a-t-il indiqué, et le respect des mesures sanitaires reste primordial.

