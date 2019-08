Fillette brûlée vive à Khémisset: ce qui s’est réellement passé

Hiba, une fillette de 8 ans, a été brûlée vive dans un incendie qui a éclaté chez elle, à Sidi Allal Bahraoui, dans la province de Khémisset. Après le tollé provoqué par cette affaire, les autorités ont décidé d’ouvrir une enquête, sous la supervision du paquet compétent, pour déterminer les circonstances exactes de ce drame qui a secoué la Toile.

D’après les autorités de Khémisset, les éléments de la protection civile ont été alertés dimanche 4 août vers 17h de l’incendie qui ravageait l’appartement, au premier étage d’un immeuble au quartier Annasr. La fillette n’a malheureusement pas pu s’échapper vu qu’elle était bloquée par les grilles de la fenêtre. Et d’ajouter que les éléments de la protection civile ont risqué leurs vies, en vain, pour sauver la petite fille qui est finalement décédée, brûlée vive. Leur tâche était d’ailleurs compliquée à cause des grilles de la fenêtre et des matières inflammable se trouvant dans la chambre.

D’après les premières investigations, l’incendie a éclaté à cause d’un chargeur de téléphone qui a explosé, précisant que la fillette jouait près de la fenêtre lorsque le drame a eu lieu.

Par ailleurs, plusieurs habitants de Sidi Allal Bahraoui ont tenu ce lundi 5 août un sit in devant la maison de Hiba, accusant les responsables de négligence. Ils ont pointé du doigt les éléments de la protection civile qui, selon eux, ont tardé pour se rendre sur les lieux du drame malgré les nombreux appels qu’ils ont reçus. Les manifestants ont, en parallèle, exigé l’ouverture d’une enquête pour rendre justice à la fillette brûlée vive.

Selon une source de Le Site info, la mère de Hiba, lorsque l’incendie a éclaté, a décidé de faire sortir sa deuxième fille, encore bébé, avant d’aller récupérer la fillette décédée. Sauf qu’en revenant, la porte de la maison était fermée et les clés étaient dans la cuisine. C’est ainsi que Hiba a été brûlée vive, n’ayant pas trouvé d’issues pour se sauver.

