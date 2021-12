Figuig: des inconnus brûlent des livres de philosophie dans un lycée de Talsint

Des assaillants inconnus s’en sont pris à un lycée qualifiant de Talsint, province de Figuig, dans la région de l’Oriental, et ont perpétré l’autodafé de manuels de philosophie.

Selon l’Association des professeurs de philosophie, les assailants ont profité de la nuit pour brûler les livres de philo. Crime qui n’a pas manqué de susciter l’indignation et la colère des enseignants de cette matière.

Le Bureau national de l’Association marocaine des professeurs de philosophie, à son tour, a vivement condamné cet acte criminel d’autodafé ayant visé l’établissement scolaire. De même que ledit Bureau a exprimé son soutien inconditionnel au professeur dont la salle de classe a été le théâtre de cet acte répréhensible.

De plus, le Bureau national de l’Association marocaine des professeurs de philosophie a souhaité l’intervention urgente des autorités concernées afin qu’elles diligentent une enquête sur cette affaire, permettant d’identifier les mis en cause et de les interpeller affaire en vue qu’ils répondent de leurs actes devant la justice.

L.A.