Figue de Barbarie au Maroc: développement de nouvelles variétés résistantes à la cochenille

Le ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts a développé huit nouvelles variétés de figues de barbarie résistantes à la cochenille, a indiqué, jeudi à Rabat, le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas.

« Le ministère de l’Agriculture travaille sur de nouvelles variétés de figues de barbarie résistantes à la cochenille et a développé huit nouvelles variétés plantées à Sidi Bennour, Marrakech et Sidi Ifni et qui ont donné des résultats très importants », a précisé Baitas en réponse à une question relative aux menaces de la cochenille sur la figue de barbarie locale, lors d’un point de presse à l’issue de la réunion hebdomadaire du Conseil du gouvernement.

« Ce chantier avance bien, mais il nécessite une augmentation des investissements », a-t-il relevé, assurant que les prochaines années verront le retour de la production locale des figues de barbarie à son niveau habituel.

S.L. (avec MAP)