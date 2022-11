FIFM: les tenues de certaines artistes marocaines vivement critiquées (PHOTO)

Lors de la cérémonie d’ouverture du Festival international du film de Marrakech (FIFM), dans sa 19ème édition, plusieurs actrices marocaines ont attiré les regards, mais pas l’admiration des nombreux citoyens.

Au contraire, ces derniers, via les réseaux sociaux, n’ont pas manqué d’exprimer leurs critiques sur le choix extravagant, voire un tantinet osé à dessein, selon eux, des tenues de soirée de plusieurs comédiennes marocaines.

Parmi les actrices ainsi critiquées figurent Sanna Akroud, Mouna Fettou et Sarah Perles. Mais en général, les choix vestimentaires de la majorité des artistes féminines du cru n’ont pas été du goût des internautes, et particulièrement celui de Farah El Fassi.

Pour la Toile marocaine, et selon les appréciations des internautes ces tenues de soirée arborées lors de l’ouverture du FIFM sont, soit de mauvais goût, soit préméditées, ou bien pour chercher le buzz. En revanche, à la même occasion cinématographique abritée par la ville ocre, d’autres internautes ont exprimé, via Instagram, leur grande admiration pour les artistes Karima Gouit, Zineb Obeid et Rajoua Sahli.

Pour rappel, la cérémonie d’ouverture de la 19ème édition du FIFM a eu lieu le soir du vendredi 11 novembre courant, en présence d’un parterre de célébrités nationales et internationales et d’un grand nombre de journaliste représentant divers médias marocains et étrangers.

L.A.