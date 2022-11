FIFM: le baiser de Nabil Ayouch et Maryam Touzani enflamme la Toile (PHOTO)

Le réalisateur et la scénariste/actrice ne cachent pas leur amour, ce qui semble ne pas être du goût de tout le monde. En foulant le tapis rouge, Nabil Ayouch et Maryam Touzani se sont embrassés, une fois de plus, publiquement lors de l’édition actuelle du FIFM, faisant réagir la Toile.

Plusieurs internautes n’ont pas apprécié le fait que le power couple du cinéma affiche publiquement son amour. L’on peut lire sur certaines pages people: ʺOn est dans un pays musulman, il faut respecter les mœursʺ, ʺIl cherche juste à faire le buzzʺ, ʺC’est tellement bas, il faut respecter les gens et notre cultureʺ.

A noter que Maryam Touzani a présenté son dernier film ʺLe Bleu du caftanʺ lors de l’édition 2022 du Festival International du Film de Marrakech. La production met en avant Lubna Azabal, Saleh Bakri et Ayoub Messioui et traite le sujet de l’homosexualité au Maroc.

A.O.