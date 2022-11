FIFM: bel hommage à l’acteur indien Ranveer Singh (VIDEO)

Par LeSiteinfo avec MAP

Placée sous le Haut Patronage du roi Mohammed VI, la 19ème édition du Festival International du Film de Marrakech (FIFM) a rendu un hommage spécial, vendredi soir, à l’acteur indien Ranveer Singh.

Au cours de cette cérémonie d’hommage, marquée par la présence des plus brillantes stars du cinéma national, arabe et international, ainsi que des personnalités du monde de l’art, de la culture et des médias, la star bollywoodienne Ranveer Singh a exprimé ses remerciements à la Fondation du Festival, avant de recevoir l’Etoile d’or qui lui a été remise par la conseillère du président de la Fondation, Mélita Toscane du Plantier.

L’acteur indien n’a pas manqué de faire part de sa joie d’être présent à Marrakech ainsi que de son amour pour ses admirateurs de la ville Ocre qui l’ont accueilli dans une ambiance chaleureuse et festive.

La vedette asiatique a estimé que cet hommage lui servira de motivation afin de continuer de présenter des œuvres plus innovantes et créatives à l’avenir, exprimant sa fierté de représenter le cinéma bollywoodien à l’occasion de ce grand évènement cinématographique.

« Aujourd’hui nous célébrons un grand acteur, d’une personnalité forte originale », s’est félicité Mélita Toscane du Plantier dans une allocution précédent la remise de l’Etoile d’Or à la star indienne, ajoutant qu’une vingtaine de films en une décennie ont contribué à transformer tout le cinéma populaire indien.

« Autodidacte, parfait outsider, Ranveer Singh est devenu l’une des icônes les plus populaires et une célébrité bien au delà des frontières de l’Inde », a-t-elle ajouté.

Et d’enchaîner qu’une part importante de la fabrication de sa personnalité d’acteur a eu lieu « devant la caméra d’un maître, Sanjay Leela Bhansali, le réalisateur du fameux Devdas » qui fait de lui une star en trois films.

A cette occasion, Toscane du Plantier a évoqué l’expérience du FIFM avec le cinéma indien et les stars bollywoodiennes, notamment celles ayant participé aux anciennes éditions du festival et qui sont, à chaque fois, accueillies par le public marocain toujours aussi enthousiaste et passionné. Au cours de la cérémonie, des extraits des films les plus en vue de Ranveer Singh ont été projetés sous l’acclamation du public.

Après la cérémonie d’hommage, les Marrakchis ont eu rendez-vous avec la star indienne à la place Jemaa El Fna.

Comptant aujourd’hui parmi les plus grands acteurs indiens, Ranveer Singh est devenu l’une des icônes les plus populaires des jeunes du sous-continent, et une célébrité bien au-delà de ses frontières.

Cet acteur de grand talent refuse d’être catalogué, tant dans ses choix de rôles, ses goûts vestimentaires excentriques et son sens de l’humour désopilant.

Depuis son enfance, il souhaite incarner la quintessence du héros des films indiens. Après des débuts difficiles, il arrive à s’imposer grâce à un premier rôle dans Band Baaja Baaraat qui connaît un très grand succès et lance sa carrière.

Ranveer Singh s’impose comme l’un des acteurs les plus doués de sa génération, grâce notamment à ses rôles dans « Simmba », « Gully Boy », « Goliyon Ki », « Rasleela », « Ram-Leela », « Bajirao Mastani » et le magnifique « Padmaavat ».

Fidèle à sa volonté de célébrer le cinéma mondial dans sa diversité, la 19ème édition du FIFM, aux côtés de la star de Bollywood Ranveer Singh, rendra hommage à trois autres personnalités éminentes du monde du 7ème art en reconnaissance de leurs parcours artistiques et professionnels remarquables.

Il s’agit notamment de la célèbre actrice écossaise Tilda Swinton, au grand réalisateur américain James Gray et à la pionnière du cinéma marocain, la réalisatrice Farida Benlyazid.

S.L.