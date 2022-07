Feux de forêt: le député Mohamed Simo pique une colère contre Benkirane (VIDEO)

Le député Mohamed Simo, membre du groupe parlementaire du Rassemblement national des indépendants (RNI) a évoqué, au micro de Le Site info, les subventions allouées par le gouvernement aux familles ayant souffert et subi des pertes à cause des incendies de forêts dans le Nord du Royaume. Il a aussi saisi cette occasion pour adresser un message au patron du parti islamiste et ex-chef de gouvernement, Abdelilah Benkirane.

« L’Exécutif a tenu ses promesses et le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts a fait, en quatre axes, le diagnostic des pertes subies, en conformité avec les rapports du wali et du gouverneur. Ainsi, on commencera par rénover les maisons et à faire en sorte que la situation redevienne à la normale. E ce, en rendant vie et/ou en fournissant bétail, fourrage, abeilles et arbres fruitiers », a souligné Mohamed Simo.

Et de préciser que la région avait connu des incendies de forêts au cours de l’année 2007, et qu’aucun des responsables de l’époque n’avait pris la peine de se rendre sur les lieux. Même scénario en 2012, a précisé le député MP, pendant le mandat de Abdelilah Benkirane en tant que chef de gouvernement, sans que celui -ci n’ait fait une visite de terrain à la région sinistrée et, également, sans même avoir demandé des nouvelles de la population.

Par ailleurs, le membre du groupe parlementaire du parti de la Colombe a appelé à la solidarité avec la population éprouvée par les incendies et à la mise en oeuvre de mesures à même de solutionner les répercussions socio-économiques, ainsi que les diverses problématiques, dues aux incendies, et dont a enduré la population de la région. Assurant que c’est le temps de la réflexion, au lieu d’être celui des « surenchères » politiques!

L.A.