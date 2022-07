Feux de forêt à Tétouan: les dernières précisions

D’intenses efforts sont déployés depuis jeudi soir pour circonscrire un incendie qui s’est déclaré dans la forêt de Beni Ider (commune Kharroub, caïdat de Jbel Lahbib) et qui a ravagé, jusqu’à présent, 90 Ha de couvert végétal composé de conifères et de types végétaux secondaires, sans faire de dégâts humains, ont annoncé les autorités locales de la province de Tétouan.

La même source fait état de la mobilisation d’équipes d’intervention terrestre composées d’éléments des Forces armées royales, de la Gendarmerie royale, des Forces auxiliaires, de la Protection sociale et des services des Eaux et forêts, en plus des autorités locales, des agents de la Promotion nationale et de volontaires parmi la population locale.

De même, des équipements et moyens logistiques ont été mis à disposition, dont des camions-citernes, des camions de première intervention, des ambulances, des engins de terrassement et d’autres pour l’extinction du feu, ainsi que 4 avions de type « Turbo Trush » mobilisés par la Gendarmerie royale, précise-t-on, ajoutant que 12 interventions aériennes ont été organisées par des bombardiers d’eau pour venir à bout des flammes.

Dans le souci de sécuriser le périmètre de la forêt sinistrée, 225 personnes de trois douars ont été évacuées vers des endroits plus sûrs, indique la même source. Dans un bilan provisoire recensant les dégâts matériels provoqués par cet incendie, les autorités locales ont fait état de 70 habitations endommagées (60 complètement et 10 partiellement) et de 90 têtes de bétail mortes. Tous les moyens et les ressources humaines resteront pleinement mobilisés jusqu’à l’extinction définitive du feu, affirme-t-on.

