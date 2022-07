Feux de forêt à Tétouan: le dernier bilan des autorités

Les autorités locales de la province de Tétouan ont mobilisé de nouveaux renforts humains et techniques pour venir à bout de l’incendie qui s’est déclaré à la forêt de Beni Ider (commune Kharroub, Caïdat de Jbel Lahbib) et qui a ravagé, jusqu’à présent, 100 hectares du couvert forestier composé de conifères et d’espèces végétales secondaires, sans faire de pertes humaines, ont indiqué des sources locales.

Ces nouveaux renforts ont permis d’effectuer 20 opérations aériennes de largage d’eau par le biais de 4 avions de type « Turbo Trush », de même que 247 personnes parmi les habitants de 4 douars proches des foyers des feux ont été évacuées vers des lieux sécurisés, selon les mêmes sources.

Les autorités locales avaient mobilisé des équipes d’intervention terrestre composées d’éléments des Forces Armées Royales, de la Gendarmerie Royale, des Forces Auxiliaires, de la Protection Civile et des services des Eaux et forêts, en plus des autorités locales, des agents de la Promotion nationale et de volontaires parmi la population de la région.

Elles avaient souligné que toutes les ressources humaines et tous les moyens resteront fortement mobilisés jusqu’à la maîtrise définitive des feux.

S.L. (avec MAP)