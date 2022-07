Feux de forêt à Taza: le dernier bilan des autorités

Environ 400 hectares ont été ravagés vendredi par l’incendie qui s’était déclaré dans la forêt Bab Azhar à la commune de Smià (cercle de Tahla) dans la province de Taza, ont fait savoir des sources locales, affirmant qu’aucune perte humaine n’a été enregistrée.

Afin de préserver leur sécurité, 420 habitants de huit douars ont été évacués loin des foyers de feu, précise-t-on.

La même source fait état du renforcement des capacités d’intervention aux niveaux terrestre et aérien ainsi que d’une mobilisation accrue des moyens humains, techniques et logistiques afin de maîtriser l’incendie.

Des équipes composées de centaines de membres des Forces Armées Royales, de la Gendarmerie Royale, de la Protection civile, des Forces auxiliaires, d’éléments de l’Agence nationale des eaux et forêts et des autorités locales, appuyées par des moyens techniques terrestres et aériens, ont été mobilisées afin de contenir l’incendie qui s’est déclaré jeudi matin dans la forêt Bab Azhar.

Douze camions-citernes, deux avions Canadair spécialisés dans la lutte contre les incendies et 12 ambulances ont été également mobilisés.

Les feux, dont le déclenchement a été favorisé par les températures élevées et les vents forts, ont touché le couvert forestier composé essentiellement de conifères et de types végétaux secondaires. La nature du terrain dans cette zone a aussi compliqué la mission des équipes d’intervention pour maîtriser les flammes.