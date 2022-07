Feux de forêt à Larache: Zineb Simo évoque les souffrances de la population affectée (VIDEO)

La députée du Rassemblement national des indépendants (RNI), à la Chambre des représentants, Zineb Simo, a évoqué des détails douloureux des souffrances qu’endurent les citoyens à cause des incendies de forêts, province de Larache.

Elle a également déploré les énormes pertes subies par la population des régions de la ville de Larache, entre autres, Bni Arouss, Moulay Abdeslam et le Parc naturel régional expérimental de Bouhacham.

Dans une déclaration à Le Site info, la députée RNIste a affirmé que lorsqu’on demande des nouvelles de la population, ayant pâti des conséquences des incendies de forêts déclarés à la province de Larache, tout le monde est désagréablement surpris du fait d’apprendre que de nouveaux incendies se soient déclenchés dans la même région, durant ces deux derniers jours.

Ceci, d’une façon encore plus intensive dans les zones de Bni Arouss, du Parc de Bouhacham et de Moulay Abdeslam et que ces feux de forêts se soient étendus jusqu’aux environs de la région de Chefchaouen, a encore précisé Zineb Simo.

