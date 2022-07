Feux de forêt à Larache: on en sait plus

Les efforts des équipes des pompiers, appuyées par les différents moyens et équipements d’intervention terrestre et aérienne, se poursuivent vendredi pour venir à bout de l’incendie qui s’est déclaré dans la forêt « Beni Ysef Al-Srif », relevant du ressort territorial des communes de Souk El Qoula et Boujedian (province de Larache), apprend-on de sources locales.

Les feux ont ravagé jusqu’à vendredi après-midi la moitié de cette zone forestière d’une superficie estimée à 2500 hectares, selon les mêmes sources qui précisent que les équipes d’intervention luttent essentiellement contre trois foyers relativement importants.

Les forêts de la province de Larache ont connu, jeudi, le déclenchement d’incendies qui ont nécessité la mobilisation de plusieurs équipes d’intervention pour les circonscrire.

Un total de 1.156 familles réparties sur 17 douars proches des lieux des incendies ont été aussi évacuées jusqu’à présent pour assurer leur sécurité, ajoutent les mêmes sources.

A noter que jusqu’à vendredi matin, l’incendie de la forêt de « Lambika » dans la ville de Larache a été maîtrisé, de même que celui de la forêt Sahel El Menzla dans la commune de Sahel a été circonscrit.

Des équipes d’intervention de terrain, composées de centaines de membres des Forces Armées Royales, de la Gendarmerie Royale, des Forces Auxiliaires, de la Protection Civile et des services des eaux et des forêts et des autorités sécuritaires et locales, ainsi que des volontaires de la population locale, ont été mobilisées, appuyées par des camions-citernes, des ambulances et quatre avions Canadair spécialisés dans la lutte contre les feux de forêts.

S.L. (avec MAP)