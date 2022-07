Feux de forêt au Maroc: les autorités font le point

L’incendie dans la zone forestière au niveau des communes de Tassift et Talmbout a été « globalement » maîtrisé, dimanche soir, ont indiqué des sources locales à la province de Chefchaouen, soulignant qu’il a été procédé à la sécurisation des douars et habitations avoisinants.

Les mêmes sources précisent que 28 opérations de largage d’eau par le biais d’avions de type « Canadair » et « Turbo Trush » ont été menées.

Selon un bilan provisoire, environ 80 hectares de chênes liège, de chênes verts et de cèdres ont été ravagés par les feux.

L’incendie qui s’est déclaré à la forêt de Bni Ider (province de Tétouan) a également été maîtrisé dimanche du côté nord, ont indiqué des sources locales, notant que les efforts se poursuivent pour venir à bout du côté ouest de l’incendie.

Selon les mêmes sources, environ 270 hectares ont été, jusqu’à présent, ravagés par l’incendie qui s’était déclaré dans cette forêt (commune Kharroub, Caïdat de Jbel Lahbib).

La sécurité des habitants des douars avoisinant la région où s’est déclaré l’incendie a été quasiment assurée, ajoute-t-on.

On apprend aussi que les efforts se poursuivent toujours pour venir à bout de l’incendie qui s’est déclaré à la forêt Bni Ysef Al-Srif, relevant du ressort territorial des communes de Souk El Qola et Boujediane, ont indiqué dimanche des sources locales à la province de Larache, précisant que l’incendie a été maîtrisé à hauteur de 70%.

Les équipes de pompiers luttent encore contre cinq foyers de moindre importance, ajoutent les mêmes sources, notant que la superficie du domaine forestier concerné par l’incendie s’élève désormais à 5.300 hectares.

Par ailleurs, 1331 familles réparties sur 20 douars ont été évacuées vers des lieux sûrs, selon les mêmes sources qui font état de dégâts matériels ayant affecté 169 habitations.

Des équipes d’intervention au sol, composées de centaines de membres des Forces Armées Royales, de la Gendarmerie Royale, des Forces Auxiliaires, de la Protection Civile et des services des eaux et des forêts et des autorités sécuritaires et locales, ainsi que des volontaires de la population locale, ont été mobilisées, appuyées par des camions-citernes, des ambulances et quatre avions Canadair spécialisés dans la lutte contre les feux de forêts.

En parallèle, les équipes de lutte contre les incendies ont réussi dimanche après-midi à circonscrire les feux à la forêt de Jbel Amziz au niveau des communes de Zoumi et Mokrisset, apprend-on auprès de sources locales à Ouezzane.

Selon les mêmes sources, 400 hectares du couvert forestier composés essentiellement de pins, d’arbres fruitiers et d’espèces végétales secondaires ont été ravagés par l’incendie.

Par ailleurs, les mêmes sources indiquent que la propagation des feux près de douar Fetrass à la commune Aïn Bida a été maîtrisée, notant que 6 hectares du couvert végétal local ont été ravagés par l’incendie.

Aucune perte humaine n’est à déplorer, précise-t-on.

Des renforts supplémentaires composés de centaines d’éléments des Forces Armées Royales et des Forces Auxiliaires ont été mobilisés pour appuyer les équipes d’intervention terrestre et maîtriser les feux.

Eu égard à la nature difficile du terrain dans la zone concernée par l’incendie, il a été procédé à l’accélération du rythme des interventions aériennes dont le rôle est primordial dans ces conditions.

Des opérations de largage d’eau par le biais d’avions ont été menées, de même que d’autres ont été programmées pour maîtriser les feux.

S.L. (avec MAP)