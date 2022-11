Feuilletons ramadanesques 2023: des actrices se confient sur leurs projets (VIDEO)

Scénaristes, réalisateurs et artistes marocains ont déjà entamé le tournage de feuilletons des soirées ramadanesques, dont la diffusion est prévue dans quelques mois.

A ce propos, l’actrice Fati Jamali a révélé à notre magazine digital « Ralia » qu’elle a achevé le tournage de deux feuilletons, pour le compte de la plateforme « Shahid VIP », qui seront diffusés lors du prochain mois sacré de Ramadan 2023.

Ainsi, les téléspectateurs marocains auront rendez-vous avec l’un des deux œuvres télévisuelles, un feuilleton dont le titre en darija marocaine est « Kayna dourouf » (ndlr, « Il y a des circonstances »), d’après le scénario de Bouchra Malek, autrice, scénariste et productrice marocaine. Et de préciser que l’histoire de ce feuilleton ramadanesque retrace la vie d’après l’emprisonnement et d’avoir recouvré la liberté.

De son côté, l’actrice et animatrice TV marocaine, Meryem Bakouch, a dévoilé, dans un entretien accordé à « Ralia », qu’elle s’apprête à participer au tournage d’un feuilleton ramadanesque qui sera diffusé sur la plateforme Netflix.

L.A.