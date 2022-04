Feuilleton « Al Maktoub »: Abou Hafs s’insurge contre le prédicateur Yassine El Amri

Après la polémique suscitée par les propos du prédicateur Yassine El Amri, concernant le feuilleton ramadanesque « Al Maktoub », Mohamed Abdelouahab Rafiqui, dit Abou Hafs, chercheur en études islamiques, est entré en ligne.

Via sa page officielle Facebook, l’ex-salafiste a écrit le post suivant: « Je regarde le feuilleton ‘Al Maktoub’ car j’adore voir les feuilletons pour me distraire seulement, mais pas pour y recevoir des leçons et y apprendre le savoir. Et sûrement pas du tout pour y trouver ces ‘anciens petits trucs’ qui prétendent nous faire connaître le Mal et le moyen de l’éviter! ».

Et d’ajouter: « La ‘cheikha’ fait partie de notre culture et est une frange parmi celles de la société. De ce fait, les oeuvres dramatiques ont le droit de lui donner la parole (…). La ‘cheikha » n’est ni un ange, ni un démon. Et il n’est point nécessaire qu’elle soit un être nuisible, ni une militante et résistante. Elle fait partie du peuple, comme nous percevons toutes les autres franges du peuple, avec leurs comportements divers. Nous percevons la ‘cheikha’ en tant que personne qui trime pour sa fille et ses études, pour ses proches et pour les personnes qui lui sont chères. En même temps, elle est une mère qui incite sa fille à convoler en justes noces avec quelqu’un, pour la seule raison qu’il est riche ».

De même qu’Abou Hafs s’est vivement insurgé contre le prédicateur Yassine El Amri qui a violemment critiqué le feuilleton « Al Maktoub », en assénant: « Que voulez-vous attendre d’une personne qui interdit même d’écouter de la musique classique? Que voulez-vous qu’il dise sur une ‘cheikha’? Cependant, ce qui me surprend, c’est l’admiration que certains ont exprimée concernant ses propos et les applaudissent, alors qu’ils sont, en vérité, l’une des causes qui font que nous soyons parmi les premiers pays à avoir recours aux sites pornographiques pendant le Ramadan! C’est bien cela le syndrome de la double personnalité: Que Dieu nous en préserve! ».

L.A.