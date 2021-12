Fêtes de fin d’année: les professionnels de la place Jamaâ El-Fna inquiets

Grande inquiétude chez les professionnels de la célèbre place Jemaâ El Fna, à Marrakech. A l’approche des fêtes de fin d’année, ils se préparent à accueillir les touristes mais craignent, toutefois, un renforcement des mesures.

Le président de l’Association des Commerçants et Artisans du Souk Jdid à la Place Jamaâ El-Fna, Abdelhak Belkhadir, président de l’Association des commerçants et des artisans de Souk Jdid, a révélé à Le Site info que beaucoup de professionnels n’ont toujours pas compensé les pertes des suites du confinement et de la fermeture de la Place qui a duré plus d’un an.

Abdelhak Belkhadir a ajouté que les professionnels ne semblent pas avoir le coeur de se préparer pour les fêtes de fin d’année. « Il n’y avait pas beaucoup de touristes ce week-end, et les touristes marocains ne sont pas très nombreux non plus! Tout le monde est inquiet », a-t-il confié.

Notre interlocuteur appelle donc le gouvernement à trouver des solutions pour le secteur profondément touché par la pandémie de la covid-19.

M.F.