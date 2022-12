Fêtes de fin d’année au Maroc: les autorités sur le qui-vive

La Direction générale de la Sûreté Nationale (DGSN) a déployé un dispositif sécuritaire renforcé pour ces fêtes de fin d’année. Des barrages de contrôle ont été placés aux entrées et sorties des différentes villes du Royaume, en plus du déploiement d’agents à certains endroits sensibles et à forte affluence.

D’après une source bien informée de Le Site info, les autorités se sont mobilisées afin que les célébrations de la fin d’année se passent dans les meilleures conditions.

Notre interlocuteur nous a indiqué que l’objectif est d’éviter tout dépassement qui pourrait avoir lieu à cette occasion. Ces initiatives rentrent dans le cadre des actions que mènent les éléments de la DGSN pour garantir la sécurité des citoyens.

A.O.