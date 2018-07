Fête du Trône: une chanson en hommage au roi Mohammed VI

Musab Al Anzi, celui que l’on appelle “l’ambassadeur de la chanson marocaine” est en train de travailler sur une opérette sur “l’humilité et la sagesse” reconnues du roi Mohammed VI. Ceci à l’occasion des prochaines festivités de la Fête du Trône 2018.

Pour ce faire , le célèbre poète kowetien a eu recours à six interprètes de différentes nationalités arabes, a-t-il déclaré à Le Site info. Ainsi, les six chanteurs sont issus du Koweït, d’Arabie Saoudite, du Qatar, des Emirats Arabes Unis, de la Jordanie et de Bahraïn.

“Ces six interprètes, dont l’identité sera révélée au fur et mesure, exprimeront leur amour, à travers cette oeuvre, au roi Mohammed VI, le leader arabe juste et équitable qui aime son pays et ses voisins. Lequel amour que nous partageons”, a ajouté Musab Al Anzi. L’auteur de l’épopée “Al Maghrib, Al Machreq” a également évoqué la difficulté de réunir six stars de la chanson autour d’un tel projet d’envergure. Pari réussi en fin de compte.

D’un autre côté, Musab Al Anzi s’est dit honoré de l’amitié qui le lie au cousin du roi Mohammed VI, le prince Moulay Ismaïl. Celui-ci, a-t-il tenu à préciser, a veillé à ce que l’opérette en question soit au diapason et digne d’être à la gloire du roi Mohammed VI.

L’oeuvre sera fin prête la veille de la Fête du Trône et aura le succès escompté, assure Al Anzi. A noter que celui-ci est l’auteur des paroles de la chanson et son producteur. Fayçal Halimi en est le réalisateur et Redouane Diri est le compositeur de la musique.

Larbi Alaoui et Rim Tebaa

