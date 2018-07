Fête du Trône: les personnalités qui ont salué le roi Mohammed VI (VIDEO)

Le roi Mohammed VI a reçu, ce lundi, l'ancien chef du gouvernement espagnol et l'ancien ministre espagnol des Affaires étrangères et de la Coopération.

Le roi a ensuite été salué par Gianni Infantino, Président de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA), José Luis Rodriguez Zapatero, ancien chef du Gouvernement espagnol, Miguel Angel Moratinos, ancien ministre espagnol des Affaires étrangères et de la Coopération, Akinwumi Adesina, président de la Banque africaine de développement, Jacques Diouf, diplomate, ancien directeur général de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), Adnan Amin (de nationalité kenyenne), Directeur général de l’Agence internationale d’énergie renouvelable (IRENA), ainsi que par Aicha El Khattabi, fille de feu Mohamed Ben Abdelkarim El Khattabi.

Le Souverain a ensuite été salué par le Général de Corps d’Armée, Inspecteur général des Forces Armées Royales, le Général de division, Commandant la Gendarmerie Royale, le Général de division, Inspecteur des Forces Royales Air, le général de brigade, inspecteur de la Marine Royale, le Général de brigade, Inspecteur des Forces Auxiliaires (Zone Sud), le Général de Brigade, Inspecteur des Forces Auxiliaires (Zone Nord), le Général de Brigade, Chef du troisième bureau, le Directeur général de la Sûreté nationale et directeur général de la Surveillance du territoire national, ainsi que par le Directeur général des Etudes et de la Documentation.

Ainsi, le Souverain a été salué par le Chef du gouvernement, le président de la Chambre des Représentants, le président de la Chambre des Conseillers, le premier-président de la Cour de Cassation, le Procureur général du Roi près cette Cour, le Président de la Cour Constitutionnelle, le Président de la Cour des Comptes, le président du Conseil économique, social et environnemental, le secrétaire général du Conseil supérieur des Ouléma, le président du Conseil supérieur de l’Education de la Formation et de la Recherche scientifique et le président du Conseil national des droits de l’Homme.