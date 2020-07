Fête du Trône: le secrétaire général de la Ligue arabe félicite le roi Mohammed VI

Le roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du Secrétaire général de la Ligue des États arabes, Ahmed Aboul Gheit, à l’occasion du 21ème anniversaire de l’accession du Souverain au Trône.

« J’ai l’honneur d’adresser à Votre Majesté les plus sincères félicitations et mes vœux les meilleurs » à l’occasion de la fête du Trône, souligne Aboul Gheit dans ce message, implorant le Très-Haut de préserver le roi et de renouveler pareille occasion dans davantage de santé et de bonheur pour le Souverain et de progrès et de prospérité pour le peuple marocain.

Le Secrétaire général de la Ligue des États arabes s’est dit convaincu que le roi poursuivra avec succès son action au service du Royaume et des Marocains en préservant les intérêts du Maroc, ses acquis et ses capacités et en élevant le niveau de l’action arabe commune au niveau des aspirations en vue de répondre aux espoirs et attentes des pays et peuples arabes.

« J’assure à Votre Majesté que La Ligue des États arabes tient à mobiliser toutes ses énergies pour coopérer avec le Maroc et son gouvernement dans tout ce qui sert le progrès et la prospérité du Royaume et de notre nation arabe », poursuit Aboul Gheit.

S.L. (avec MAP)