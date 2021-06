Fête des pères : le message émouvant d’Anas El Baz (PHOTO)

L’acteur marocain Anas El Baz a adressé un message émouvant à son défunt père, à l’occasion de la fête des pères célébrée dimanche dernier.

A l’opposé de plusieurs stars qui ont partagé leurs photos avec leurs pères, El Baz a célébré ladite fête sur une note triste, en publiant une photo de lui dans les coulisses du film « Born Out » de Noureddine Lakhmari, où il semble triste. « Hier, j’aurais dû poster une photo avec toi, à l’occasion de la fête des pères, mais je ne l’ai pas fait. Tu n’imagines pas le vide que tu as laissé, papa, quand tu nous as quittés. Nos discussions me manquent. Que Dieu ait ton âme en sa sainte miséricorde et qu’il m’accorde la patience. Tu ne peux pas imaginer combien je t’aime papa », a-t-il écrit.

La publication a suscité plusieurs réactions émues de la part des amis et des fans de l’acteur, qui ont tenu à le soutenir et prier pour son père ainsi que pour sa fille. A noter qu’Anas El Baz a perdu son père en avril dernier, quelques mois seulement après le décès de sa fille en bas âge, Dina.

M.F.