Fête de l’indépendance: le wali de la région Béni Mellal-Khénifra préside plusieurs activités

A l’occasion de la commémoration du 66ème anniversaire de la fête de l’indépendance, le Wali de la région de Beni Mellal – Khenifra, a présidé, jeudi 18 novembre 2021, la cérémonie de la levée des couleurs nationales, ceci en présence du président du Conseil Régional, des autorités judiciaires, militaires et sécuritaires, des autorités locales, des élus et des chefs des services extérieurs, ainsi que des personnalités de la société civile.

Lors de cet événement, 12 bus de transport scolaire, dont le coût d’acquisition est de 4,5 millions de dirhams financés par le fonds de l’INDH, ont été remis au profit des collectivités territoriales de : Foum Oudi, Dir Elksiba, Guetaya, Tagzirt, Tizi N’Isli, Ait Oum Elbekht, Oulad Said El Ouad, Semguet, Naour, Sidi Jaber, Oulad Gnaou.

Également, les clés d’un autocar ont été remises au club de football Raja de Beni Mellal. Cet autocar, qui dispose de tous les équipements nécessaires, a été acquis dans le cadre d’une convention de partenariat entre le Club de Football Raja de Beni Mellal, le Conseil Régional et la Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports, pour un coût d’environ 1,8 million de dirhams.

Par la même occasion, le Wali de la Région, accompagné du président du conseil régional, des magistrats, des responsables des services de sécurité, des élus et des chefs des services extérieurs a effectué une visite au chantier de construction du centre fédéral de formation de football à Beni Mellal, dont les travaux de construction ont démarré en décembre de l’an dernier. A noter que, ce projet sera réalisé sur une superficie de plus de 7 hectares réservée par la Wilaya de la Région de Beni Mellal – Khenifra, et sera réalisé pour un coût de 80 millions de dirhams financés à parts égales par le conseil régional et la Fédération Royale Marocaine de Football. Ce centre comprendra deux terrains de football aux normes internationales, deux terrains d’entrainement, un centre de formation, une administration du club, un internat de 127 lits et un centre de médecine sportive.

S.L.