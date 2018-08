Fête de la Jeunesse: voici où auront lieu les shows aériens des Forces Royales Air

“Dans le cadre des festivités commémorant le 55ème anniversaire de Sa Majesté le Roi, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Royales (FAR), les Forces Royales Air ont l’honneur de participer aux festivités marquant cet heureux événement, par des shows aériens sur la baie de Bouregreg, le mardi 21 août 2018, à partir de 16H30”, indique dimanche un communiqué de l’Etat-Major Général des FAR.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK